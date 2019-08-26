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Vali Akbıyık’tan Malazgirt zaferi mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27
Vali Akbıyık’tan Malazgirt zaferi mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Zaferi’nin, dünya tarihini değiştiren bir dönüm noktası olduğuna ifade eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ’Sultan Alparslan’ın liderliğindeki Türk Ordusu’nun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.


Vali Akbıyık mesajında, "Malazgirt Zaferi, Türk Milleti’ne Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarihtir. Nitekim bu zaferden yalnızca dört yıl sonra Türkler, Marmara kıyılarına kadar ulaşmış ve o günden bu güne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedî bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilân ve ispat etmiştir. Bizler; Malazgirt’te iki yüz bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkan ve bu zaferi bize armağan eden Sultan Alparslan’ın torunlarıyız. Kardeşlik ve adalet esası üzerine kurduğumuz medeniyetimiz ile kazandığımız başarıların altında, ulvî gayelere ulaşmak için karşılıklı sevgi ve saygıyı yayıp, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlık ruhu ile mücadele etmemiz yatmaktadır. Askeri, siyasi, dini, kültürel ve estetik sahada büyük bir iftihar ile andığımız mâzimizi, gelecekte de ihya etmemiz, aynı fedakârlık duygusu içinde mücadele ruhunu yeniden canlandırmamızı gerektirmektedir. İnancımızın yüklediği sorumluluk ve tarihimizden aldığımız ilham ile bugünün sıkıntılarından kurtulup, dünya milletler ailesi arasında daha iddialı bir şekilde yerimizi yeniden almamız, ancak bu sayede mümkün olacaktır. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü tebrik ediyor, başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklâli için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum’’ ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27
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