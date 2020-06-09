Vali Akbıyık: “Hakkari’ye güzellik katmaya devam ediyoruz”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’ye güzellik katmaya devam ettiklerini söyledi.

Vali Akbıyık; Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindekilerle Merzan Mahallesi’nde devam eden yol genişletme ve asfalt çalışmaları ile Golazüryan Göleti’nde için hayata geçirilecek proje çalışmalarını denetledi. Merzan Mahallesi’nde devam eden yol genişletme, altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık, 1,5 kilometre yaya yürüyerek çalışmaları titizlikle denetledi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Hakkari Belediyesi olarak 2020’de 15 kilometrelik asfalt ve beton yol yapacaklarını belirterek, “Hemen hemen hepsinin ihaleleri yapılmış durumda olup doğalgaz yapımı ile koordineli bir şekilde başlanacaktır. Göreve geldiğimiz 2019 yılı sonbaharda 1,8 kilometrelik Merzan yolumuzun asfaltını tamamladık. Bugün bu yolun devam olan 1,2 kilometrelik yolun çift kat asfaltı ve bununla beraber genişletme, duvar ve sulama kanalları yapımına başladık. Merzan yolu sadece mahalle yolu olmayıp aynı zamanda Durankaya beldemiz ile 12 köy ve aynı zamanda kayak merkezine giden vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığı bir yoldur” dedi.

Golazüryan Göleti projesi

Merzan Mahallesi’nde bulunan Golazüryan Göleti için hayata geçirilecek sosyal tesisler projesi bölgesinde de denetimlerde bulunan Vali Akbıyık, “Güzel şehrimize güzellik katmaya devam ediyoruz. Bugün büyük sosyal projemiz olan Golazüryan Sosyal Tesis projemizin yapımı için kolları sıvadık. Bu projemizle 9 bin metrekare toplam alana sahip göl ve etrafına vatandaşlarımız için 500 metrekare kapalı, 250 metrekare açık olacak şekilde kafe, restoran, 420 metre uzunluğunda gölün etrafının tamamında yürüyüş yolu ve bisiklet yolu, çocuk oyun alanları ve dinletme alanlarını oluşturacağız. Aynı zamanda 6 bin 200 metrekare olan gölün iç temizliği yapılacak ve doğal yaşam için gereken bütün çalışmaları yapacağız. 2020 yılı sonbaharında hizmete sunmak için çalışmaları hızlandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.