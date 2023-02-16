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Yaşam Vali açıkladı! O ilimizde doğal gazın tekrar verileceği tarih duyuruldu
Yaşam

Vali açıkladı! O ilimizde doğal gazın tekrar verileceği tarih duyuruldu

Deprem sebebiyle doğal gaz verilemeyen illerde yaşayanlar ‘Doğal gaz ne zaman çalışacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Vali Gül'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 09:06:00 -
Vali açıkladı! O ilimizde doğal gazın tekrar verileceği tarih duyuruldu

Gaziantep Valisi Davut Gül, hafta bitmeden kentte tüm abonelere doğal gaz verilmeye başlanacağını bildirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, sarsıntıdan sonra kent genelinde tedbir amaçlı kapatılan doğal gaz, aşamalı olarak hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde veriliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, "GAZDAŞ tarafından evlere doğal gaz bağlama çalışmaları hızla devam ediyor. Bu hafta bitmeden tüm abonelere hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.

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