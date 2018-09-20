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Vali açıkladı, hepsi yıkılacak!

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli- yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına inşa edilen kaçak yapılarla ilgili harekete geçildi. Vadide, dere yatağına inşa edildiği belirlenen 26 kaçak yapının yıkımına karar verildi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, dere yatağında tespit edilen kaçak yapıların yıkılacağını açıkladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:46
Vali açıkladı, hepsi yıkılacak!

Türkiye genelinde başlatılan 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli- yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, dere yataklarındaki kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Dere yatağına inşa edildiği belirlenen 26 kaçak yapıya ilişkin tutanak tutuldu. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi.

VALİ: HEPSİ KAÇAK VE YIKILACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Fırtına Vadisi'nde dere yataklarına inşa edilen yapıların kaçak olduğunu söyledi. Yapıların yıkılayacağını açıklayan Bektaş, "Ekiplerimiz, kaçak yapılarla ilgili tespitlerde bulundu. Tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Vatandaşları uyardık, 'Yapmayın' dedik; ancak uyarıları dikkate almadılar. İnşaatların hepsi yıkılacak. Yazık, üzülüyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kurum dere yatağında yapılara izin vermemiştir. Kaçak yapıların yıkımlarına başlayacağız" dedi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:46
  1. Rize
  2. Rize Valisi Erdoğan Bektaş
  3. Fırtına Vadisi
  4. Kaçak yapıların hepsi yıkılacak

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