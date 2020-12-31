  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vali açıkladı! Bir kentimizde barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü
Gündem

Vali açıkladı! Bir kentimizde barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentteki barajların doluluk oranının yüzde 10'un altına düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:02:00 -
Vali açıkladı! Bir kentimizde barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentteki barajlardaki doluluk oranının yüzde 10'un altına düştüğünü bildirdi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Özmerkez İl Genel Meclisi Salonu'nda "Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Kocabıyık başkanlığında yapılan toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kuraklık eylem planıyla ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Kocabıyık, küresel ısınmanın, nüfus artışının, sanayileşmenin, su kaynaklarının azalmasına neden olduğunu belirtti.

Yakın gelecekte su kıtlığının yaşanabileceğini aktaran Vali Kocabıyık, şunları kaydetti:

"İlimizde barajların doluluk oranı yüzde 10'un altına düşmüştür. Su kıtlığına yönelik iyi bir planlama yapmamız ve gerekli tedbirleri alıp en hızlı şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. En tabii ihtiyacımız olan suyu en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda burada olan tüm yetkililerimize önemli görevler düşüyor. Herkesin, üzerine düşen görevi yerine getireceğine, çocuklarımızın geleceği için, onlara su kıtlığını miras bırakmamak için elinden gelenin fazlasını yapacağına inancım tamdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!
Medya

Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef aldığı ifadeler sosyal medyada t..
Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dünya

Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Pakistan Havacılık Kompleksi tarafından üretilen ilk MFI-395 Super Mushak Eğitim Uçağı'nın yakın zamanda Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniy..
İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başörtülü hakimler ile ilgili skandal sözler sarf eden CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a sert..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay