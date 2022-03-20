Valerien Ismail kimdir, nereli kaç yaşında? Valerien Ismail hangi takımları çalıştırdır?

Beşiktaş'ın büyük oranda anlaşma sağladığı Valerien İsmael kimdir? Hangi takımlarda teknik direktörlük yapmış, hangi başarılara ulaşmış?

Valerien Ismael kimdir, nereli?

Valerien Ismael kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı? 28 Eylül 1975 doğumlu. Karayipler'deki Fransız sömürgesi bir ada ülkesi olan Guadeloupe asıllı. Fransa'nın Strasbourg kentinde doğdu

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı. Ismael yeni sezonda Championship'e düşen West Bromwich Albion'ın başına geçti, fakat alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Şubat ayında görevine son verildi. 3'lü savunma sistemini tercih eden Ismael, UEFA-Pro lisans sahibi.

Ismaël, futbolculuk kariyerinde hiçbir ülkenin formasını giyemedi. Ülkesinden bir türlü çağrı gelmeyince 2005 yılında Almanya adına oynamak istediğini belirtti. Ancak bu isteği dönemin teknik direktörü

Jürgen Klinsmann tarafından "Almanya ile birinci dereceden bir bağı bulunmadığı" gerekçesiyle kabul edilmedi. 2006 yılında ise Dünya Kupası'nda oynayabilmek için eşinin memleketi olan Togo adına Togo millî takımı'yla mücadele etme arzusu da FIFA tarafından reddedildi.