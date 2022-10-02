Valerien Ismael: Bazen top girmiyor

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe beraberliği sonrası konuştu.

"Kazanamadığımız için üzgünüz"

Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Ismael, "Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındı. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz." dedi.

"Güçlü taktik savaşı vardı"

İki güçlü takımın iyi mücadele ettiğini belirten Valerien Ismael, "İstediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı. Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout iki tane kaçırdı. Tutku, istek ve arzu konusunda da iyiydik. 1 puanı aldık ama maçın başından sonuna kadar 1 puanı hedeflemedik." ifadelerini kulandı.

"N' Koudou, fark yaratabilirdi"

Bu hafta içinde sakatlanan N'Koudou'nun sakatlığı hakkında konuşan Ismael, "Kevin N'Koudou, bizimle olsaydı, fark yaratabilirdi. Umarım haftaya dönecektir. Durumuna gün gün bakacağız. Koşulara başladı. Önümüzdeki maça az zaman var ama umarım bizimle olur." ifadelerinde bulundu.