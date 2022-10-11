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Spor Valerian Ismael kararını verdi!
Spor

Valerian Ismael kararını verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'e Trabzonspor karşısında ilk 11’de görev verecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 11:22:00 -
Valerian Ismael kararını verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'e Trabzonspor karşısında ilk 11’de görev verecek.

Kara Kartal’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla son olarak 14 Ağustos’taki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de oynamıştı. Bu karşılaşmada aldığı darbe sebebiyle ayak parmağında kapsül yırtığı oluşan Ghezzal, uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Sağlığına kavuşmasının ardından Fenerbahçe müsabakasında 19, Giresunspor karşısında da 29 dakika sahada kalan Ghezzal’in, ilk 11’deki yerine geçme zamanı geldi...

Ghezzal’e Valerien Ismael’den onay çıktı

Fanatik'e göre; Giresunspor karşılaşması sonrasında, “Sakatlığım nüksettiği için iyileşme sürecim uzadı. Son iki maçta sonradan oyuna girip kendimi test ettim. Hiçbir şikayetim kalmadı. Evimizde oynayacağımız kritik Trabzonspor maçında takımdaki yerimi almak için hazır olacağım. Teknik direktörümüz Valerien Ismael de bu yönde karar verirse mutlaka sahada olacağım” diyen Ghezzal’e Valerien Ismael’den onay çıktı.

Genç teknik adamın, pazar günü Trabzonspor’la oynayacakları dev mücadelede Rachid Ghezzal’ı takımın ön hücum üçlüsünün sağında değerlendireceği bildirildi. Fransız teknik adamın, galibiyet serisi yakalayıp takımı zirve yarışında tutmak için en iyi kadrosuyla sahada olacağı ve Ghezzal’le beraber hücum hattında Wout Weghorst ve Kevin N’Koudou’ya da görev vereceği belirtildi.

 


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