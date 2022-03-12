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Spor Valencia, Alanya'ya karşı oynayabilecek mi?
Spor

Valencia, Alanya'ya karşı oynayabilecek mi?

Sakatlığı nedeniyle formasından bir süre uzak kalan Enner Valencia takıma döndü. Ekvadorlu futbolcunun takımla beraber Alanyaspor deplasmanına gitmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 13:31:00 -
Valencia, Alanya'ya karşı oynayabilecek mi?

Sakatlığı nedeniyle formasından bir süre uzak kalan Enner Valencia takıma döndü. Ekvadorlu futbolcunun takımla beraber Alanyaspor deplasmanına gitmesi bekleniyor.

Süper Lig'de 27. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan 32 yaşındaki futbolcu takıma döndü.

29. haftada Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Enner Valencia’nın maç kafilesinde yer alması bekleniyor.

Cezalı Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertliler Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını Samandıra’daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ülker Stadyumu’nda yapacak. Fenerbahçe kafilesi 17.00’de Alanya’ya hareket edecek.

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