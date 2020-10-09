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Aktüel Vakko, taklit ürünlerle mücadelesi kapsamında harekete geçti
Aktüel

Vakko, taklit ürünlerle mücadelesi kapsamında harekete geçti

Vakko, büyük bir operasyon sonucunda 24 bin 659 adet sahte ürün ele geçirdi - Markanın İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonrasında yapılan baskında binlerce Vakko marka taklit ürün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:30:52 -
Vakko, taklit ürünlerle mücadelesi kapsamında harekete geçti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonrasında yapılan baskında binlerce Vakko marka taklit ürün ele geçirildi.

Vakko'dan yapılan açıklamaya göre, taklit ürünle mücadelyi gündeminde tutan Vakko, geçen günlerde bir ihbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Emniyet güçleri ve Vakko avukatları tarafından Küçükçekmece’de iş yeri ve depoya yapılan baskında; gizlenmiş halde ve üzerinde 'Vakko' logosu taklit edilmiş çeşitli ebatlarda binlerce çanta, cüzdan, kemer, babet ayakkabı ve telefon kılıfları ele geçirildi.

Yapılan baskında 16 bin 168 adet Vakko logo ve ibareli çanta ve cüzdanlar için aksesuar klipsi, 2 bin 633 adet çeşitli renk ve ebatta Vakko çanta, 2 bin 597 adet çeşitli renk ve ebatta Vakko cüzdan, 2 bin 633 adet çantaların içine konduğu üzerinde Vakko yazan bez torba, 196 adet adet içi boş üzerinde Vakko yazan bez torba, 68 çift üzerinde Vakko yazan babet ayakkabı, 80 adet üzerinde Vakko yazan kemer, 284 adet Vakko telefon kılıfı ve 1,40 eninde 20 metre boyunda Vakko ibareli suni deri kumaş ele geçirildi. Toplam 24 bin 659 adet Vakko logo ve ibareli taklit ürün ile 20 metre suni deri kumaş ele geçirilmiş oldu. Operasyon sonrasında iş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Açıklamada ayrıca marka imajına ve ürün kalitesine büyük bir tehdit oluşturan taklit ürünlere karşı Vakko'nun Türkiye çapında mücadelesini devam ettireceği ve emniyet güçleriyle birlikte baskınlara devam edeceği vurgulandı.

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