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Vakıf’tan Eğitim Yardımı

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda dosyası bulunan vatandaşların üniversite okuyan çocuklarına yönelik eğitim yardımında bulunulacağını söyledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:34
Vakıf’tan Eğitim Yardımı

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda dosyası bulunan vatandaşların üniversite okuyan çocuklarına yönelik eğitim yardımında bulunulacağını söyledi. Okumuş,


“Yeter ki öğrencilerimiz devletine, milletine faydalı birer birey olsunlar” dedi.


Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, maddi durumları iyi olmayan ailelerin üniversitede okuyan öğrencilerine eğitim desteğinde bulunacak.


Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Vakıf’ta yardım dosyası bulunan ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına ait öğrenci belgeleri ile 23 Eylül 2019 tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.


Göreve başladığı günden itibaren eğitime büyük önem veren Kaymakam Okumuş, “Okuyan öğrencilerimize her zaman ellimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.


İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş, açıklamasını daha sonra şöyle sürdürdü:


“Vakfımızın imkanları ölçüsünde maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine eğitim yardımında bulunacağız.SYDV imkânlarını eğitim öğrenim için seferber ediyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz devletine, milletine faydalı birer birey olsunlar. Üniversiteyi kazanan ve maddi sıkıntı çeken öğrencilerimize vakfımızın imkânları ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz.”


Bu arada ailelerin, 1. dönem eğitim yardımı için üniversitede okuyan çocuklarına ait öğrenci kimlik belgeleri ile 23 Eylül 2019 tarihine kadar Boğazlıyan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:34
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