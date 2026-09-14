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Bizim Çocuklar, Belçika ve İtalya ile oynayacak! Biletler satışa çıktı

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Bizim Çocuklar, Belçika ve İtalya ile oynayacak! Biletler satışa çıktı

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktığı duyuruldu.

#1
Foto - Bizim Çocuklar, Belçika ve İtalya ile oynayacak! Biletler satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim'de Belçika ile Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarların, Belçika Futbol Federasyonu üzerinden biletlerini satın almaları gerekecek.

#2
Foto - Bizim Çocuklar, Belçika ve İtalya ile oynayacak! Biletler satışa çıktı

5 Ekim'de İtalya ile Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı da İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak.

#3
Foto - Bizim Çocuklar, Belçika ve İtalya ile oynayacak! Biletler satışa çıktı

TFF, İtalya maçı için ayrıca, “Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakanın tüm bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilmekte olup, bütün inisiyatif İtalya Futbol Federasyonu'ndadır. Yaşanabilecek olumsuz durumlarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.” uyarısında bulundu.

#4
Foto - Bizim Çocuklar, Belçika ve İtalya ile oynayacak! Biletler satışa çıktı

TFF, her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkleri paylaştı.

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