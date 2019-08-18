0553 313 94 23

Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’ kutlandı

Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde “Meryem Ana Yortusu” düzenlenen ayinle kutlandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:13
Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’ kutlandı

Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde “Meryem Ana Yortusu” düzenlenen ayinle kutlandı. Ayin sonunda bağ bozumunu yapan köylüler, tüm yılın bereketi için dua etti.


Vakıflı Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen Meryem Ana Yortusu’na yurt dışından, İstanbul’dan, Ankara’dan, Antakya ve İskenderun’dan çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı. Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte kazanlarda pişirilen yöresel yemek “hırisi” vatandaşlara ikram edildi. Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, "Meryem Ana Yortusu’nu kutluyoruz. Bu seneki Meryem Ana Yortusu, Alevi komşularımızın bayramı ile aynı güne denk geldi. Beraber kazanları kaynattık, beraber dualarımız yerden göğe yükseldi. Anadolu’da geliştirdiğimiz bu kardeşlik ortamının aslında bütün dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyoruz, herkesi hirisi soframıza davet ediyoruz" dedi.


Vakıflı Köyü Muhtarı Berç Kartun ise, her sene geleneksel olarak düzenledikleri Meryem Ana Yortusu’nu bu sene de içten duygularla kutladıklarını söyledi.


Peder Avedis Tabaşyan da, "Bugün dualarımızı ettik. Yalvardık, dedi ki ’bu ülkedeki barışı her daim kıl ve bu kardeşlik sevgisi hep var olsun" dedi.


Patrik Vekili Episkopos Sahak Maşalyan, "Eski geleneklerimize sürdürmek istiyoruz. Gelenekler, insanlar ona önem verdiği oranda geleceğe taşınabilir. Biz de elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Anadolu’daki Ermeni kültürümüzü bu en son Vakıflı köyümüzde yaşatmaya çalışıyoruz. Buradan yayılan barış, esenlik ve sevgi mesajlarının tüm ülkeye ve dünyaya yayılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
    1. Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
    2. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4..
    3. Genç kızın maganda kurşunu ile..
    4. TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu
    5. Psikolojik tedavi gören genç ölü..
    6. Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’..
    7. Bakan açıkladı: Türkiye bu ürünlerin..
    8. Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü
    9. Savaş alanı gibi! Nişan atıldı,..
    10. Kaçkar Dağları’nda festival
    11. Ceyhan’da motosiklet sürücülerine 21..
    12. Bu yıl çocuğunuz için nasıl bir pasta..
    13. “Aile Bakanlığının Sılası”ndan skandal..
    14. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    15. Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu..
    16. Festival gölün içinde oynanan horonla..
    17. Sinop'ta tarlaya cip düştü! 6 yaralı
    18. Milas’taki orman yangını tarım..
    19. Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın..
    20. Gazeteci Serdar Arseven’den önemli..
    21. Pastırmacılara gurbetçi dopingi
    22. Yaşadığı otel odasında öldü
    23. Tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga..
    24. Nişan bozma kavgasında silahlar..
    25. Suya giren çocuklarını kurtarmaya..
    26. Palandöken Belediyesi, yazı dolu dolu..
    27. Sakarya’da su basan okulda kimyasal..
    28. Ayder Yaylası'nda salıncak kazası!
    29. Burhaniyeli çocuklar Gece Pazarı’nda..
    30. Gölyaka Belediyesi Marmara Depremini..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım