Vakıflar'ın yenilediği Saraybosna'daki Başçarşı Camisi ibadete açılmaya hazır

SARAYBOSNA (AA) - ALDİJANA HADZİC/LEJLA BIOGRADLIJA - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirilen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camisi yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor.

"Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda bulunan beş asırlık caminin içi de dışı da restorasyon sonrası yeni bir görünüm kazanırken, özellikle cami içindeki kalem işleri ile akustiği dikkati çekiyor.

21 Mart'ta açılması öngörülen Başçarşı Camisi'nin açılışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenirken, yeniden ibadete açılmaya hazır olan tarihi caminin en kısa zamanda kapılarını cemaatine açması planlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke olarak nitelendirdiği Bosna Hersek'te ortak kültürel mirasın korunması ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

İki ülke ve kurumları arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde bugüne kadar beş Osmanlı kültür varlığının restorasyonunu tamamladıklarını aktaran Ersoy, tamamen yok olmuş vakıf eserlerinde ikisinin yeniden inşasını bitirdiklerini ve altı vakıf eserinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Klasik Osmanlı dönemi camilerinden Başçarşı Camisi'nin restorasyonunun eksiksiz tamamlandığını kaydeden Ersoy, Miraç Kandili'nde yapılması planlanan resmi açılışın salgın nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

Ersoy, Bosna Hersek'te gelir getirici nitelikte inşaat çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Bu gelirler, Bosna Hersek'teki vakıf kültür mirasının korunması ve vakıf hayır şartlarının yerine getirilmesi için ülkemizden kardeş ülke Bosna Hersek'e uzatılmış olan vakıf dostluk elinin kalıcı olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Şehrin ruhuna yeni bir çehre kazandıracak"

Bosna Hersek İslam Birliğine bağlı Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic ise ülke tarihi için çok önemli bir caminin daha yeniden eski ihtişamına kavuştuğunu vurgulayarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortak projelere devam ettiklerini dile getirdi.

Caminin en kısa zamanda cemaatiyle yeniden buluşacağını kaydeden Zajimovic, "Saraybosna'nın kalbi olan Başçarşı Meydanı'nda bulunan caminin, şehrin ruhuna yeni bir çehre kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek'in Vakıflar İdaresi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Başçarşı Camisi'nin duvarları ve kubbesi onarıldı, bahçe düzenlemesi yapıldı ve iç mekanında çeşitli restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

- Başçarşı Camisi

Saraybosna'daki Başçarşı Camisi, 1527'de inşa edildi.

Cami girişinde, dört ayaklı üç sivri kemerin oturduğu üç kubbeli son cemaat yeri bulunurken, kuzeybatı köşesinde ise yaklaşık 35 metre uzunluğunda kireç taşından yapılmış minare yer alıyor.

Başçarşı Camisi, 1697'deki yangında büyük zarar görürken, caminin boya ve kalem işleri Mehmed Paşa Muhsinovic tarafından 1762'de yenilendi. Caminin girişinde bulunan kitabeye göre, 1866-1867'de camide onarım yapıldı.



Caminin kubbesi, minaresi, dış duvarları ve iç mekanı 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda zarar gördü. Savaştan sonra caminin kullanıma açılabilmesi için onarım yapıldı.

Caminin kapsamlı restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Vakıflar İdaresi arasında 2015'te protokol imzalandı.

- Vakıflar'ın Bosna Hersek'teki çalışmaları devam ediyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bosna Hersek'te bugüne kadar ayrıca, Saraybosna'daki İsa Bey Hamamı, Gradiska'daki Derviş Hanım Medresesi, Travnik'teki Alaca Camisi ve Tesanj'daki İslam Birliği Meclisi İdare Binası Kahvehanesinin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Tuzla'daki Behram Ağa Camisi ile Tesanj'daki Gazi Ferhat Bey Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ederken, Foça'daki Alaca Cami ve Kiseljak'taki Divanhane rekonstrüksiyonu da tamamlanıp kullanıma açıldı.

Saraybosna'daki Bosna Hersek İslam Birliğinin yeni binasının inşasını tamamlama çalışmaları ile Cajnice'deki Sinan Bey Camisi, Banja Luka'daki Arnaudiye Camisi, Fojnica'daki Vakıf Medresesi ve Mrkonjic Grad'daki Kızlar Ağa Camisi rekonstrüksiyonu ise halen devam ediyor.