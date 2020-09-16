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Aktüel Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: "Kira gelirimizi çoğaltmak istiyoruz"
Aktüel

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: "Kira gelirimizi çoğaltmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:57:45 -
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: "Kira gelirimizi çoğaltmak istiyoruz"

BALIKESİR (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, kurumun "akar" ve "hayrat" olmak üzere iki ayak üzerinde durduğunu belirterek, "Akarlarımızı artırıp kira gelirimizi çoğaltmak istiyoruz." dedi.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki taşınmazlarının son durumuyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve belediyenin teknik ekibiyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de Milli Emlak Genel Müdürlüğünden sonra en fazla taşınmaza sahip bir kamu kurumu olduklarını söyledi.

Bu taşınmazların da yüzde 25'e yakınının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Balıkesir'deki taşınmazlarımızla ilgili sorunlarımızı ve bununla ilgili imar çalışmalarını anlattık, bunları değerlendireceğiz. Vakıflar iki ayak üzerinde duruyor. Bir akar ayağı bir de hayrat ayağı var. Hayrat ayağında medreseler, camiler, külliyeler restore ediliyor, bunlara da bir kaynak gerekiyor. O kaynağı da biz akarlarımızla sağlıyoruz. Şimdi buradaki taşınmazların bir kısmı imar dışı zeytinlik olarak duruyor. Bunlar da şimdi özel okul yeri, özel eğitim alanı, sağlık tesisi, turizm alanı, konut ve villa türü imar değişiklik taleplerimiz oldu. Akarlarımızı artırıp kira gelirimizi çoğaltmak istiyoruz. Bu düşünceyle geldik."

Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve teknik heyetin çok anlayışlı davrandığını anlatarak, "Çok verimli bir çalışma olduğu kanaatindeyim. İnşallah bu da hem 1/1000 hem de 1/5000'liklerde (imar planı) önümüzde olacak ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çok ciddi şekilde gelirlerini artırmış olacak." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, gün içinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı da ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.


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