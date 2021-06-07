Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün skandalı ortaya çıktı! Mimar Sinan eseri caminin yeri yok edildi!

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Ecdadımızın vakıf eserlerini korumak ve onarmakla görevli olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf mülklerini korumak yerine cami parseline göz diktiği belirlendi.

Fuhşiyatın aleni işlendiği yerde cami alanını otel yapıyorlar

Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Hatice Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Aksaray meydanına cepheli Sultan Camii (Osman Şah Vâlidesi Camii) parseli, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yağmalandı. Fuhşiyatın yaygın olarak bulunduğu yere yapımı süren otel ile ecdadın kemiklerini sızlatan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu skandalıyla tepki çekti.

Daha önce cami parselinin, faiz işleten bir kamu bankasına 'vakıf iş hanı' olarak tahsis edildiği belirtilen Sultan Camii parselinin, şimdi de yenileme adıyla 'otel'e çevriliyor.

(Valide Sultan Camii'nin yeri)

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Sultan Camii başvurusu

İstanbul'da kayıp camilerin tekrar kamuya kazandırılması için çalışan İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) Başkanı Dr. Erhan Sarışın, Sultan Camii'nin yeniden ihya edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Skandal cevapla ret! İpe un serdiler

Vakıf alanının aslına çevrilmesi için yapılan başvuru talebine, olumsuz bir karşılık veren Vakıflar Genel Müdürlüğü'den ilginç bir cevap geldiği belirtildi. Başvuruya "korunması gereken bir eser olduğuna ait yeterli belge yok" ifadesiyle reddedilmesi dikkat çekti.

(Valide Sultan Camii'nin uzaydan yeri)

Evraklar üzerinde de değişiklik yapılmış

2012 yılı öncesi imar planlarında görünen Sultan Camii'nin alanı, 2012'den sonra yok edildiği görüldü.

(2012 öncesi imar planında cami alanı)

Vakıf malını yağmalama cesareti nereden geliyor?

Son 80 yılda talan edilen birçok vakıf eserini ihya eden ve ayağa kaldıran AK Parti döneminde, kimler tarafından yağmalandığı bilinmeyen Sultan Camii'nin parselinin, imar planlarında da ortadan kaldırılması tepki çekiyor.

Sultan Camii / Hanım Sultan Camii / Osman Şah Validesi Camii

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Aksaray Mahallesi, 852 ada, 9 veya 92 parsel Sultan Camii/Hanım Sultan Camii/ Osman Şah Validesi Camii, 1543 yılında Yavuz Sultan Selim’in kızı Hatice Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Tek kubbeli, taş duvarlı ve tek taş minareli muazzam bir eserdir.