Burs almak isteyen vatandaşlar üniversite eğitimleri başlamadan burs başvurularını araştırıyorlar. VakıflarGenel Müdürlüğü 2019 Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül’de başladı başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs almak isteyen adaylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM 2019-2020 burs miktarı sorularının yanıtını merak ediyorlar. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusuna dair merak edilen ayrıntılar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alınıyor.

Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül’de başladı ve 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne zaman ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?

2019 - 2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden alınacaktır.

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.