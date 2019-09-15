Burs almak isteyen vatandaşlar üniversite eğitimleri başlamadan burs başvurularını araştırıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 burs başvuruları başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs almak isteyen adaylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır? Gerekli şartlar neler? sorularının yanıtını merak ediyorlar. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusuna dair merak edilen ayrıntılar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 burs başvuruları başladı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alınıyor.

Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül’de başladı ve 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?

2019 - 2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden alınacaktır.

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.