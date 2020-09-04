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Ekonomi Vakıflar Bankası, dış cephesi için Ademsan Makine'yi seçti
Ekonomi

Vakıflar Bankası, dış cephesi için Ademsan Makine'yi seçti

Uluslararası Finans Merkezi projesinin içinde yer alan Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlük binasının dış cephe temizlik ve bakım sistemleri için tercih, Ademsan Makine oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:44:01 -
Vakıflar Bankası, dış cephesi için Ademsan Makine'yi seçti

İSTANBUL (AA) - Ademsan Makine, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlük binasının dış cephe temizlik ve bakım sistemlerini (BMU) gerçekleştiriyor.

Ademsan Makine'den yapılan açıklamaya göre şirket, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen salgın sürecinde personel sağlığının korunmasıyla ilgili gerekli önlemlerini alarak, üretimine kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda, Uluslararası Finans Merkezi projesinin içinde yer alan en dikkat çekici yapılardan biri olan Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlük binasının, dış cephe temizlik ve bakım sistemleri için tercih, zorlu projelerde tecrübesine güvenilen Ademsan Makine oldu.

Ataşehir'de toplam 690 bin metrekare alanına sahip "Uluslararası Finans Merkezi" projesinde yer alan VakıfBank Genel Müdürlük binasının inşaat alanında çalışmalara başlayan Ademsan Makine ekibi, bina çatısına cephe temizlik makineleri için gereken gijon ve ray döşemelerine başladı.

Projede A sınıfı ticaret ve ofis alanlarını içinde barındıran kuleler, mimarisinde Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyor.

16 köşeli yıldız formuna sahip yüksek katlı kulelerin tasarımında düşey sürekliliğin sağlanması ön planda tutulurken, baza katlarından itibaren dönerek devam eden kuleler dışarıdan bakıldığında Türk kültürünün semai etkisini yansıtıyor.

Verilen bilgiye göre, şirketin Ankara Kahramankazan'da bulunan fabrikasında proje için üretilecek cephe temizlik sistemleri 2 adet AST-70 makine ve özel tasarım sepetten meydana gelecek.

Makinede ayrıca 550 kilogram cam vinci de bulunacak.

İnşaatı bittiğinde cephe temizliği ve bakımı sırasında projeye özel geliştirilen BMU sayesinde, kare olarak başlayıp yıldız şeklini alan bina da maksimum güvenlikli çalışma ortamı sağlanmış olacak.

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