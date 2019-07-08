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VakıfBank'tan tüm araç sınıflarına online OGS ve HGS

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan:- "Tüm araç sınıfları için HGS ve OGS ürün satışını da bu uygulamaya taşıdık. Böylelikle bu ürünleri şube, internet ve mobil kanalların tamamından müşterisine sunan ilk banka olduk"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
VakıfBank'tan tüm araç sınıflarına online OGS ve HGS

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, tüm araç sınıfları için online OGS ve HGS devrini başlattı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, dönüşüm sürecinin odağına dijitalleşmeyi koyan, çağdaş bankacılık hizmet ve ürünleriyle müşterisinin "yanındaki güç" olan VakıfBank, bir ilke daha imza attı.

Tüm araç sınıfları için şube, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından OGS ve HGS ürün satışı yapmaya başlayan ilk banka VakıfBank oldu.

Kampanya kapsamında, 31 Ağustos'a kadar VakıfBank Mobil ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak ilk kez VakıfBank OGS cihazı, HGS etiketi veya kartı alan ve bu ürünler için VakıfBank Worldcard’dan otomatik yükleme talimatı veren müşterilere 10 TL Worldpuan hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, bankacılık ürün ve hizmetlerinin dijitalleşmesinde bugüne kadar birçok yeniliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Günümüz bankacılığında müşteriler, tüm finansal hizmetlere dijital kanallardan hızlı, kolay, her an ve her yerden erişmek istiyor. Biz de 'Güçlü Türkiye'nin lider bankası' olma vizyonumuzla en etkin kanalımız olan ve yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunan VakıfBank Mobil’i müşteri odaklı anlayışımızla geliştirmeye, güçlendirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Son olarak, tüm araç sınıfları için HGS ve OGS ürün satışını da bu uygulamaya taşıdık. Böylelikle bu ürünleri şube, internet ve mobil kanalların tamamından müşterisine sunan ilk banka olduk." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin araç sınıfları ne olursa olsun HGS ve OGS işlemlerini şubeye gitmeden kolay ve hızlı bir şekilde VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirebildiğini belirten Merdan, ayrıca bu yeniliğe özel olarak başlattıkları kredi kartı kampanyasıyla da dijital kanallardan ürün alan müşterilerine de 10 TL Worldpuan hediye ettiklerini kaydetti.



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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
  1. HGS
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  3. Vakıfbank

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