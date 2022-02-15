Vakıfbank’tan ekonomiye 766 milyar TL destek

Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, “Geçen yıl da üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi sürdürdük. Bu dönemde bankamızın aktifleri yıllık yüzde 44’ü aşkın bir büyümeyle ilk defa 1 trilyon TL eşiğini aştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 36 artışla 574 milyon TL seviyesine ulaştı. Ülkemizin gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinde ve cari açığın azalmasında önemli rol oynayan ticari kredilere öncelik verdik. Bu sayede ticari kredilerimiz bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artarak 450 milyar TL’ye çıktı” dedi. Yurt dışından Türkiye’ye 4.7 milyar dolar tutarında kaynak getirdiklerini aktaran Üstünsalih, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da öne çıktık. Bu çalışmalarımızla kaynak yapımızı daha fazla sürdürülebilirlik temalı işlemle çeşitlendirme fırsatı elde ettik. 2021 yılında 2.5 milyar dolardan fazla kaynağı sürdürülebilirlik temalı işlemlerle elde ettik. Böylece fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir kaynağa sahip banka unvanımızı sürdürdük” diye konuştu.

Sorunlara çözüm üretiyor

İnovatif ürünlerine de değinen Üstünsalih, “Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen, 7/24 kullanılabilen, dijital, esnek bir ödeme ile tahsilat ekosistemi olan Vinov’u müşterilerimizin hizmetine sunduk. Tüm ödeme ile tahsilat ürünlerinin güçlü yönlerini bünyesinde barındırdığı gibi bireysel ve ticari tüm müşteriler tarafından kullanılan bu ürün, günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üretiyor” şeklinde konuştu.