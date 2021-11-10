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Ekonomi VakıfBank’tan ekonomiye 614 milyar TL’lik destek
Ekonomi

VakıfBank’tan ekonomiye 614 milyar TL’lik destek

VakıfBank, 2021 yılının dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:03:00 -
VakıfBank’tan ekonomiye 614 milyar TL’lik destek

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ülkemiz ekonomisine sağladığımız finansman desteği yıllık bazda yüzde 21 artarak 614 milyar TL’yi aştı. Güçlenen dijital bankacılık kanallarımız ve gelişen alt yapımız ile toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına finansman sağlamaya devam ediyor, farklı segmentlere yönelik inovatif ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede toplam aktiflerimiz yıllık yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek 769 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam kredilerimiz ise yıllık yüzde 16’nın üzerinde büyüyerek 478 milyar TL seviyesini aştı. Yılın dokuz aylık döneminde elde ettiğimiz 2 milyar 755 milyon TL brüt kârdan 577 milyon TL vergi karşılığı ayırdık ve 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde ettik” dedi.

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