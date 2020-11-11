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Ekonomi Vakıfbank'tan 9 ayda 4.3 milyar lira net kâr
Ekonomi

Vakıfbank'tan 9 ayda 4.3 milyar lira net kâr

VakıfBank, ocak-eylül dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlar paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:03:00 -
Vakıfbank'tan 9 ayda 4.3 milyar lira net kâr

Buna göre, VakıfBank, yılın 9 ayında 638 milyar TL toplam aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin üçüncü büyük bankası konumuna ulaştı. Bu dönemde elde ettiği 5 milyar 483 milyon TL brüt kârından 1 milyar 142 milyon TL vergi karşılığı ayıran banka, 4 milyar 341 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise 506 milyar TL oldu.

“Katkı sağlamaya devam edeceğiz”

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, pandemi ve iş yapış şekillerinde meydana gelen değişim döneminde dahi yüksek sorumluluk bilinciyle tüm müşterilere hizmet vermeye ve milli ekonomiyi her koşulda desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Yılın 9 ayında ulaştıkları 638 milyar liralık aktif büyüklükle Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası olduklarını aktaran Üstünsalih, “Çalışanlarımızdan yönetim kadromuza kadar, tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabalarının bir sonucu olan bu gelişme oldukça gurur vericidir. Olağanüstü bir çaba göstererek nakdi krediler, gayrinakdi krediler, mevduatlar, yurt dışı transferler ve işlemler dahil her alanda pazar payımızı artırmayı başardık.” ifadelerini kullandı. Üstünsalih, bu vesileyle yılın 9 ayında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladıkları desteğin 506 milyar liraya ulaştığını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisine aynı şekilde katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

“Dijitale yatırımda hız kesmiyoruz”

Abdi Serdar Üstünsalih, salgın dönemiyle birlikte dijital dönüşüme hız vererek alternatif bankacılık kanallarını güçlendirdiklerini, her yıl olduğu gibi bu sene de dijitale yaptıkları yatırımlarda hız kesmediklerini vurguladı. Bunun bir sonucu olarak da dijital bankacılık müşteri sayısını yüzde 44, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlem hacmini ise yüzde 39 artırdıklarını bildiren Üstünsalih, “Dijital kanalları güncel tutmak amacıyla düzenli projeler geliştirdik. VakıfBank olarak yenilikçi yaklaşımımızla tüm müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz” dedi.

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