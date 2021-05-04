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Ekonomi VakıfBank’ta şubeye gitmeden müşteri olma dönemi başladı
Ekonomi

VakıfBank’ta şubeye gitmeden müşteri olma dönemi başladı

VakıfBank müşterisi olmak kolaylaştı. Banka, uzaktan kimlik tespitine izin veren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin hemen ardından VakıfBank Mobil’de yüz tanımayla müşteri olma uygulamasını devreye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:35:00 -
VakıfBank’ta şubeye gitmeden müşteri olma dönemi başladı

Yakup Sarıçiçek

Uygulama kullanıcılar tarafından da hızlı bir şekilde benimsendi. İlk üç günde müşteri olmak için 9 bin kişi başvuruda bulundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih önemli bir çalışmaya daha imza attıklarını söyledi. Üstünsalih, “Artık mevzuata uygun olarak yeni müşterilerimizi de tamamen mobil bankacılık üzerinden kabul edebiliyoruz. Böylece hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dijital bir dünyanın en aktif oyuncularından biri olmanın gururuyla önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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