VakıfBank’ta şubeye gitmeden müşteri olma dönemi başladı

Yakup Sarıçiçek

Uygulama kullanıcılar tarafından da hızlı bir şekilde benimsendi. İlk üç günde müşteri olmak için 9 bin kişi başvuruda bulundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih önemli bir çalışmaya daha imza attıklarını söyledi. Üstünsalih, “Artık mevzuata uygun olarak yeni müşterilerimizi de tamamen mobil bankacılık üzerinden kabul edebiliyoruz. Böylece hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dijital bir dünyanın en aktif oyuncularından biri olmanın gururuyla önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.