VakıfBank'ın konuğu Maritza - Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta müsabakasında yarın Bulgaristan temsilcisi ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarın Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı ağırlayacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Grupta yaptığı 3 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Yaptığı maçların tümünde sahadan mağlup ayrılan Maritza ise 4. ve son sırada bulunuyor. İki takım arasında Bulgaristan'da oynanan ilk mücadeleden VakıfBank 3-0 galip ayrılmıştı.

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