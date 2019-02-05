VakıfBank'ın konuğu Maritza
- Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta müsabakasında yarın Bulgaristan temsilcisi ile karşılaşacak05 Şubat 2019 Salı 12:23
İSTANBUL (AA) - CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarın Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı ağırlayacak.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 3 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Yaptığı maçların tümünde sahadan mağlup ayrılan Maritza ise 4. ve son sırada bulunuyor.
İki takım arasında Bulgaristan'da oynanan ilk mücadeleden VakıfBank 3-0 galip ayrılmıştı.
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