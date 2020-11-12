VakıfBank'ın çevre performansı artıyor

İSTANBUL (AA) - Enerjiden kağıt tasarrufuna tüm birimlerinde doğayla dost dönüşüm gerçekleştiren VakıfBank'ın çevre performansı her yıl biraz daha artıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Türkiye'nin karbon negatif alanında ilk bankası olan VakıfBank, faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya devam ediyor.

Banka araçlarından 450 adedini hibrit versiyonlarıyla değiştirme kararı alan VakıfBank, bu öncü adımıyla da araç başına yüzde 27'ye kadar emisyon azaltımı yapmayı planlıyor.

Bankacılık faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi hedefleyen VakıfBank, 2014 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi Raporu (CDP) yayınlıyor ve hassas bir enerji, emisyon yönetimi gerçekleştiriyor. Son olarak 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek karbon negatif bir kuruluş olan Banka, sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar genel müdürlük dahil 523 birimini çevresel standartlara uygun hale getirerek ISO 14001 belgesi ile tescil ettiren VakıfBank, çalışan başına enerji tüketimini 5,86 MWh/kişi seviyesine düşürdü. Ayrıca 51,55 ton kağıt tasarruf ederek 1.300'den fazla ağacı kesilmekten kurtardı.





- Uluslararası standartlarda çevreci dönüşüm





Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, VakıfBank olarak uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çevreci yaklaşımımızla bu alandaki performansımızı artırmaya devam ediyoruz. 2019 yılında hassas bir enerji ve emisyon yönetimi gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk karbon negatif bankası olduk. Gönüllü olarak yaptığımız bu işlemlerle karbon ayak izimizi sıfırlamayı hedefliyoruz. Türkiye'de düşük emisyonlu ekosistemin kurulmasında öncü oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hibrit araçlarla emisyonun azaltılacağını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:



"Bu alanda önemli bir adım daha atarak 450 şirket aracını hibrit versiyonlarıyla değiştiriyoruz. Şirket araçlarımızdan kaynaklanan emisyonlar, 2019 yılı toplam emisyonlarımızın yüzde 13,3'ünü ve Kapsam 1 olarak nitelendirilen doğrudan sera gazı emisyonlarımızın ise yüzde 45'ini oluşturuyor. Bunu azaltmanın en doğru yollarından birinin de hibrit araç çözümü olduğunu biliyoruz. Hibrit araç kullanarak sadece 3 yılda, benzinli bir araca göre ortalama 1,7 ton CO₂-e emisyon tasarrufu elde ediliyor. Bu da 25 ağaç dikilmesine eş değer oluyor. Bu öncü adımımızla özellikle şehir içi kullanımlarda daha fazla yakıt ve emisyon tasarrufu sağlayacağız. Böylelikle doğayı korumaya devam ederek karbon ayak izimizi daha da azaltacak, diğer kuruluşlara örnek olarak çevre farkındalığını artıracağız. Aynı zamanda VakıfBank olarak söz konusu alımla birlikte yerli üretim konusunda da duyarlılık gösteriyoruz. İthal yerine yerli üretim araç tercih etmenin yanı sıra yakıt tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine desteğimizi de sürdürüyoruz."





- Araç başına yüzde 27 kazanım





VakıfBank, araç başına yüzde 27'ye kadar emisyon azaltımı sağlamayı hedeflerken, hibrit araç filosu ile 2021 yılı için şirket araçlarından kaynaklanan emisyonlarını yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyor.

VakıfBank'ın bu projeyle sağlayacağı kazanım, 789 tCO2-e'ye karşılık geliyor. Bu miktar da Türkiye'deki yaklaşık 1.112 evin elektrik ihtiyacının karşılanmasıyla oluşan sera gazı emisyonuna eş değer.

