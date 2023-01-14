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Ekonomi Vakıfbank Türkiye’nin her yerinde
Ekonomi

Vakıfbank Türkiye’nin her yerinde

VakıfBank, ülke genelinde şube açmaya devam ediyor. Son 2 ayda açtığı 10 yeni şubeyle Türkiye’nin dört bir yanında 945 hizmet noktasına ulaşan banka, müşterilerinin finansa ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 10:07:00 -
Vakıfbank Türkiye’nin her yerinde

Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih “Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz ürünlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Teknolojiyi her alanda en etkin şekilde kullanırken iş yapış biçimlerinde de çağdaş uygulamalarla emek optimizasyonu sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak yüz yüze bankacılığın yaşamımızda her zaman yer almaya devam edeceği öngörüsüyle çalışıyoruz. Özellikle son 2 ayda devreye aldığımız 10 yeni hizmet noktamızla şube sayımızı da en verimli seviyelere yükseltme hedefimize bir adım daha yaklaştık. Ayrıca en önemli sermayemiz olarak gördüğümüz nitelikli insan kaynağı gücümüzü de korumaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Toplumun her kesiminin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi. 

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