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Ekonomi

VakıfBank Olağan Genel Kurul Toplantı'sı gerçekleştirildi

Toplantı kapsamında VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Abdülkadir Aksu yeniden seçildi - Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cemil Ragıp Ertem getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 00:04:37 -
VakıfBank Olağan Genel Kurul Toplantı'sı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vakıflar Bankası TAO (VakıfBank) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Abdülkadir Aksu yeniden seçildi.

VakıfBank'ın, bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Toplantı kapsamında bankanın yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımları da belirlendi. Buna göre, VakıfBank'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Abdülkadir Aksu seçildi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Cemil Ragıp Ertem, Genel Müdürü ise Abdi Serdar Üstünsalih oldu.

Söz konusu kararlar, oy birliği ile alındı.

- Yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımları

VakıfBank'ın yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımlarına ilişkin yaptığı açıklama da KAP'ta yayımlandı.

Buna göre, bankanın denetim komitesine Serdar Tunçbilek ve Dilek Yüksel seçildi.

Kredi komitesine Abdi Serdar Üstünsalih doğal üye, Serdar Tunçbilek ve Şahin Uğur asil üye, Adnan Ertem ve Dilek Yüksel de yedek üye olarak belirlendi.

Kurumsal yönetim komitesine Dilek Yüksel, Hamza Yerlikaya ve Sadık Yakut, ayrıca Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan ile Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut üye olarak atandı.

Ücretlendirme Komitesine ise Abdülkadir Aksu ve Adnan Ertem'in üye olarak seçilmesine karar verildi.

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