VakıfBank Kültür Yayınları yayın hayatına başladı

‘Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası’VakıfBank, kültür yayıncılığı alanına etkili bir giriş yaptı. ‘Benzersiz eserleri okuyucuyla buluşturma’ hedefiyle, ‘Kültür Yayınları’na hayat verenVakıfBanktarih, felsefe, insan ve toplum bilimleri, sanat, iktisat, klasikler, çocuk ve akademik nitelikteki kitapları okurlarla buluşturacak.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) kuruluşu, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank emektar Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, VBKY Genel Yayın Yönetmeni A. Tarık Çelenk, VBKY Yayın ekibinin yanı sıra VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri de katıldı.

Uzun yılların hayali gerçekleşti

ToplantınınaçılışkonuşmasınıyapanVakıfBank emektar Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, “En büyük zaferlerin bile başlangıcı adımdır, hayal etmezseniz başaramazsınız.Uzun hizmet hayatımda kültür çalışmaları üzerinde düşündüm. Hep, ‘Ecdadın bize emanet ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü ve onun ekonomik parçası olan VakıfBank’ın neden yayınevi yok?’ diye sordum.VakıfBank yayın hayatına başlamalıydı;bu bir ihtiyaç, boşluk ve tarihi vebal ile görevdir. Genel Müdürümüzün bu işe inanması ve yapacak ekibi oluşturmasıyla, bir yıla yakın bir zamanda böylesi güzel bir emek ortaya çıktı” ifadelerini kaydetti.

Toplumsal fayda önemli

Alptekin’den sonra sözü devralan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, VBKY’nin tanıtımının, kültürel anlamı ve tarihi önemi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Taşkent, “Burası devlet eliyle hizmete sunulan ilk kütüphane. 1884’te faaliyete geçirildi,ilim ve kitabetin merkezi oldu. Bugün burada olmamıza vesile olan VakıfBank, kendi adında taşıdığı Vakıf sözcüğünün vadettiği, çağrıştırdığı amaca da uygun olarak hareket etti. Yani ticari kaygıyı öncelemeden, toplumsal faydayı öne çıkararak yürekli bir gelişmede bulundu” dedi.

Kültür yayıncılığını görev edindik

VakıfBank Kültür Yayınları’nın neden kurulduğuna ve vizyonuna yönelik açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VBKY logosunda bulunan ‘vb’ ibaresini ‘ve benzersiz’ olarak yorumladıklarını söyledi. Özcan, “VBKY’nin hikâyesi, geçmişe olan saygımız ve geleceğe duyduğumuz sorumluluğumuzla başladı. Kültür-sanat yaşamını önce milli, ardından evrensel düzeyde zenginleştirip yaygınlaştırmak, emanet edilen varlık ve değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarmak kuruluşumuzdaki temel hedeflerimizdir. Kültür yayıncılığı alanında benzersiz nitelikte, saygın, altyapısı güçlü, özel işler yapmak arzusundayız” diye konuştu.

Şuuru yüksek, ufuk açıcı, nitelikli

Genel Müdür Özcan, VakıfBank Kültür Yayınları’nın6 aydankısa bir sürede hayata geçtiğini hatırlatarak, “Kültür yayıncılığı alanına adım atmak sevda işidir, gönül işidir. VakıfBank olarak bu işe emeğimizi, sevdamızı, gönlümüzü koyuyoruz. Cümlelere, sayfalara, ciltlere, kitaplara ve okuyucuya hizmet edeceğiz. Nicelikten ziyade niteliğin ve kalıcılığın üzerinde duracağız” dedi. Özcan, sözlerine şöyle devam etti: “Yayın politikamız doğrultusunda toplumu aydınlatan, şuuru yüksek, ufuk açıcı, nitelikli eserlerle okuyucunun karşısına çıkacağız. VakıfBank Kültür Yayınlarımız, öncelikli olarak Türkiye ve dünyada edebiyat, düşünce, sanat vb. alanlara damga vurmuş, klasikleşmiş eserlerin basımını gerçekleştirecek. Bu minvalde seçilen eserlerin klasikliği, geldikleri kültür evrenine yaptıkları katkı ve bu katkının günümüzle bağıntısı birincil seçim kriterimiz olacak. Ayrıca yeni neslin kitap okuma alışkanlığını da göz önünde bulundurarak dijital kitap yayıncılığı da yapacağız.”

VBKY, TÜYAP Kitap Fuarı’nda okuyucularla buluşacak

Geçmişten geleceğe köprü olan VakıfBank’ın kültür dünyasına katkıda bulunacağını kaydeden Özcan, VBKY’ninilk olarak TÜYAP Kitap Fuarı’nda okuyucuyla buluşacağını belirterek kitaplarla ilgili şu bilgileri verdi:“Sürgünde Muhalefet: Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi 1868-1869 önemli bir eser. Hürriyet, dönemintoplumsal ve siyasal görüşlerini genişçe aktaran, fikir adamı Namık Kemal’in sürgün yıllarında Ziya Paşa’yla beraber Avrupa’da yayınladıkları gazetenin adıdır. Latin harfli alfabemizle ilk kez okuyucuyla buluşacak birinci kitap, belirtilen yıllarda Namık Kemal’in editörlüğünü yaptığı gazetenin ilk 50 sayısını içeriyor. Bir diğer önemli kitabımız ise Kuruluş: Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Spor Kulübü’ne. Bu eserde, 1904-1907 yılları arasındaki Türk futbolunun erken çağına da ışık tutuluyor.”

Sayısı 100’e ulaşan eser yayın havuzunda

Toplantıda söz alan VBKY Genel Yayın Yönetmeni A. Tarık Çelenk ise, “Alanında önemli deneyimlere sahip kişilerden oluşan yayın ekibimiz, kurumsal bir çatı altında bir araya gelmiştir.6 aydır olağanüstü çabayla çalışan VBKY, 20’ye yakın nitelikli kitabın basımını gerçekleştirmiş, 100’e yakın kitabı da yayın havuzuna alarak yayın kuruluna sunmuştur. VakıfBank Kültür Yayınları olarak; tıpkıbasımlar ve ilk basımlar gibi referans kitaplara, Türk ve dünya klasiklerinden özel arşiv serilere ve çok satan yazarların eserlerine hayat vermeyi hedefliyoruz. Sanat alanında, klasiklerle birlikte sanat tarihi incelemelerini ve sanata özendirici eserlere de hayat verecek VakıfBank Kültür Yayınları, çocukların pedagojik gelişimlerine katkıda bulunacak eserleri de yayın dünyamıza kazandıracaktır” diye konuştu.