VakıfBank ekonomiye 564 milyar TL katkı sağladı

Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, “Her zaman olduğu gibi ilk çeyrekte de bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken diğer yandan hizmet kalitemizi daha da arttırmak amacıyla teknolojik altyapı yatırımlarımıza devam ettik” dedi.

İlk 2'de bulunuyor

Üstünsalih, şunları söyledi: “Bu dönemde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 564 milyar TL’yi aştı. Geçen yıl pandeminin finansal piyasalara tüm etkilerine rağmen hemen her alanda pazar payımızı arttırarak Türkiye’nin aktif büyüklükte en büyük 2 bankasından biri konumuna ulaştık. Bu yılın ilk çeyreği sonunda da bu alanda yüzde 3,1 artışla 721 milyar TL’ye ulaşan toplam aktif büyüklüğümüzlğ her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdürdük.”

“Pazar payı kazanımları devam ediyor”

İstihdamı destekleyen ve yerli üretime katkı sağlayan imalatçılar ile ihracatçılar başta olmak üzere tüm VakıfBank müşterilerine en üst seviyede hizmet verme hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı: “Toplam nakdi kredilerimiz yılın ilk üç ayında sektör ortalamasının üzerinde bir oran olan yüzde 6,2 artışla 448 milyar TL’yi aştı. Bir önceki yılın aynı dönemine bakıldığında pazar paylarımızda ciddi bir artış görüyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,8 olan nakdi krediler pazar payımız yüzde 11,9 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9,5 seviyesinden yüzde11 düzeyinin üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik istikrara katkı sağlama sorumluluğumuzun bilinciyle ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

“Yıla başarılı giriş yaptık”

Üstünsalih, fonlama tarafıyla ilgili finansal göstergelere de değindi. Üstünsalih, bankanın ana fonlama kalemi olan toplam mevduatın yılın ilk üç ayında yüzde 3,9 artışla 430 milyar TL’yi geçtiğini; toplam mevduatlardaki pazar payının ise geçen yıl aynı dönemde yüzde 9,6 iken bu yıl ilk çeyrekte yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini aktardı.

1,1 milyar dolarlık sendikasyon

Önceliklerini tabana yaygın mevduatı arttıracak ürünlerle daha çok müşteriye erişmek olarak açıklayan Üstünsalih, şöyle konuştu: “Uluslararası kaynakları ülkemize kazandırma anlamında da yıla başarılı bir giriş yaptık. Mart ayında yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1 milyar 750 milyon dolar ile Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemine imza atarak bu alanda yeni bir rekorun sahibi olduk. Nisan ayının sonunda ise yüzde 105 yenileme oranıyla toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek Banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdik. Tüm bu işlemler, VakıfBank’ın ve Türk finans sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesini bir kez daha teyit etmiş oldu.”