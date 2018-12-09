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VakıfBank dünyanın zirvesinde

- Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Minas'ı 3-0 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı - Sarı-siyahlı ekip, üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti

09 Aralık 2018 Pazar 17:04
VakıfBank dünyanın zirvesinde


İSTANBUL (AA) - VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada tüm maçlarını kazanarak grubunu lider tamamlayan sarı-siyahlı ekip, yarı final ve finalde de etkili oyununu sürdürdü.

Yarı finalde Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-1 mağlup eden VakıfBank, finalde ise aynı ülkeden Minas'a 3-0 üstünlük kurarak üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti.

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

VakıfBank, son 2 dünya ve Avrupa şampiyonu olarak uluslararası alanda voleybola damgasını vurdu.

VakıfBank, ayrıca geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley (Türkiye Kupası) şampiyonluğunu da elde etmişti.


- Türk takımları üst üste dördüncü kez kazandı


Türk takımları, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste dördüncü kez kupanın sahibi oldu.

Bu organizasyonda 2015 ve 2016'da Eczacıbaşı VitrA şampiyonluğa ulaşırken, VakıfBank da son iki yılın kupasını müzesine götürdü.

Bu arada Türk ekipleri, organizasyonda 6. kez şampiyonluk elde etti. VakıfBank 3, Eczacıbaşı VitrA 2 ve Fenerbahçe 1 kez kupayı kazandı.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:04
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Fenerbahçe
  3. Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
  4. Vakıfbank
  5. Voleybol

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