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Ekonomi VakıfBank, 9 ayda bir milyonu aşan kredi kartını kullanıma sundu
Ekonomi

VakıfBank, 9 ayda bir milyonu aşan kredi kartını kullanıma sundu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:29:02 -
VakıfBank, 9 ayda bir milyonu aşan kredi kartını kullanıma sundu

İSTANBUL(AA) - VakıfBank, bu yılın ocak-eylül döneminde bir milyonu aşan yeni kredi kartını kullanıma sundu.

VakıfBank'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın eylül sonu itibarıyla 1 milyonu aşkın yeni kredi kartını mevzuata uygun olarak hizmete alarak, banka kredi kartlarında adetsel bazda yüzde 20’lik artış sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, başarının arkasında güçlü bir içerik çalışması olduğunu belirterek, "Teknolojik yeniliklerden müşterilerimizin de yararlanmasını sağlayarak 'Şubeden Anında Kredi Kartı’ uygulamasını başlattık. Bu uygulamamız ve kişiye özel yaklaşımlarımızla pazar payımızı büyüttük. Bu, bizim VakıfBank olarak dijital bakış açımızla müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını kolaylaştırarak karşılamamıza çok güzel bir örnek." ifadelerini kullandı.

Klasik kartların yanı sıra ticari segmentteki müşterilere özel olarak sunulan Businesscard ürünlerinin de çok tercih edildiğini belirten Çelebi, iyi bir veri analizi yöntemiyle müşterilerin taleplerine uygun ürün ve hizmet geliştirmeye devam etiklerini kaydetti.


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