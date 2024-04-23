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Ekonomi VakıfBank 70. yılını “yetmez” mesajıyla kutluyor
Ekonomi

VakıfBank 70. yılını “yetmez” mesajıyla kutluyor

Yeniakit Publisher
2024-04-23 11:05:00 -
VakıfBank 70. yılını "yetmez" mesajıyla kutluyor

Hayat bulduğu toprakların ekonomik ve toplumsal kalkınması için 70 yıldır gece gündüz demeden çalışarak Türk milletinin kalbinde sarsılmaz bir yer edinmeyi başaran VakıfBank, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı reklam filminde, ülkenin aydınlık yarınları için yaptıkları ile yetinmeyerek çıtayı hep daha yukarıya çıkardıklarına vurgu yapıyor.

Sektörde 70. yılını kutlayan VakıfBank, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yeni bir reklam filmi yayınladı. Film, “yaşımız yetmiş ama yetmez” mesajıyla VakıfBank’ın 1954’ten bugüne Türkiye için yaptıklarının asla yeterli olmadığını ve gelecek için daha çok çalışma vizyonunu ortaya koyuyor. 

Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank’ın ülke ekonomisine yaptığı katkının yanında, spordan teknolojiye kadar birçok alanda gelişime öncülük ettiğinin ancak bununla yetinmeyeceğinin altının çizildiği filmde ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında çalışmaktan, ilerlemekten, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyen insanların daima yanında olacağına işaret ediliyor. 

VakıfBank’ın 70. yaşının etkileyici bir atmosferde kutlandığı filmde, sözleri Aysel Gürel, müziği Onno Tunç’a ait olan “Doymadım doyamadım” şarkısı, Hande Mehan tarafından yeniden yorumlanıyor. Filmde, VakıfBank’ı yansıtan değerler ve Türkiye’den insan manzaraları, modern çekim teknikleri ile görsel bir şölene dönüşüyor.  

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