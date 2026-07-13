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İSLAM Öğrenciler yaz Kur’an kursu programında buluştu! Trabzon’da Hanife Hatun Camii doldu taştı
İSLAM

Öğrenciler yaz Kur’an kursu programında buluştu! Trabzon’da Hanife Hatun Camii doldu taştı

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Öğrenciler yaz Kur’an kursu programında buluştu! Trabzon’da Hanife Hatun Camii doldu taştı

Trabzon Ortahisar İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği 2026 Yaz Kur’an Kursları Ziyaret Programı, Hanife Hatun Camii’nde geniş katılımla yapıldı.

Trabzon’da yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler, Hanife Hatun Camii’nde düzenlenen programda bir araya geldi. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın annesi Hanife Hatun’un adını yaşatmak için yaptırdığı camide yapılan etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı gösteriler dikkat çekti.

 

Ortahisar İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Trabzon İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ve Ortahisar İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz katıldı. Din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler, aileler ve çok sayıda vatandaş da programda yer aldı.

 

Hayır duaları edildi

Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı buluşmada Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi, şiir dinletileri ve çeşitli gösteriler yapıldı. Yaz Kur’an kurslarında eğitim alan öğrencilerin hazırladığı bölümler, camideki vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından ilgiyle izlendi. Programda yapılan dualarla öğrenciler ve aileleri için hayır temennisinde bulunuldu.

 

15 Temmuz için hazırlanan sergi

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anısına hazırlanan bilim fuarı sergileri de protokol üyelerinin ziyaretine açıldı. Program, yaz Kur’an kurslarında görev alan din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür edilmesiyle sona erdi.

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