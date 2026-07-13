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Gündem Dışişleri'nden Kıbrıs'a sözde temsilci atamasına tepki: Tarafsızlığını yitiren AB'nin iç meselesi
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Dışişleri'nden Kıbrıs'a sözde temsilci atamasına tepki: Tarafsızlığını yitiren AB'nin iç meselesi

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Dışişleri'nden Kıbrıs'a sözde temsilci atamasına tepki: Tarafsızlığını yitiren AB'nin iç meselesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Avrupa Komisyonu'nun yeniden "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atamasını AB'nin iç meselesi olarak değerlendirdiklerini belirtti. Keçeli, Birliğin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını kaybettiğini vurgulayarak yanlı tutumun sürdüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Keçeli açıklamasında, söz konusu atama kararını geçmişteki benzer uygulamalarda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin (AB) "iç meselesi" olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

"AB TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ"

AB'nin Kıbrıs meselesindeki tutumunu eleştiren Keçeli, şunları kaydetti;

AB’nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Nitekim Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz.

Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB’nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada’daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz.

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