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Avrupa Karşılıklı restleşme sürüyor Rusya’dan sinsi Almanya’ya tepki
Avrupa

Karşılıklı restleşme sürüyor Rusya’dan sinsi Almanya’ya tepki

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Karşılıklı restleşme sürüyor Rusya’dan sinsi Almanya’ya tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'un Bakanlığa çağrıldığı belirterek Almanya'yı Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarında yer almakla suçladı, bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Almanya'yı Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarında yer almakla suçlayarak, bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'un Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiye, Berlin'in, Kiev'in Rus sivil altyapıya yönelik terör saldırılarında yer aldığı söylendi. Askeri teknik anlaşmaların sağlanması, silah sevkiyatının yapılması, Rusya'da sivil unsurlara saldırmak için gerekli araçların üretilmesi amacıyla ortak işletmelerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların organize edilmesi dahil Almanya'nın Kiev yönetimine artan desteğinin kabul edilemez olduğu vurgulandı."

Açıklamada ayrıca, "Almanya'nın, Çin dahil, üçüncü ülkeleri Rusya ile ne şekilde ilişki kurmaları gerektiği konusunda yönlendirme girişimlerinin kabul edilemez olduğu" belirtildi.

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