Kılıçdaroğlu’nun avukatı Özel’ci vekillere böyle seslendi: Şovmen kılıklılar!

Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yok sayan ve mahkeme kararlarına rağmen kendilerini parti yönetiminde gösteren CHP’li milletvekillerine sert tepki gösterdi. CHP'li bazı vekillerin rüzgar gülü gibi hareket ettiğine vurgu yapan Çelik, paylaşımında “Bazı siyasetçiler vardır; bulundukları makamın kendilerine karakter kazandırdığını zanneder. Oysa makam, karakter üretmez; sadece karakteri görünür hâle getirir! Şovmen kılıklı bazı milletvekillerinin son dönemdeki siyasi performansı da tam olarak bunu gösteriyor. Kendisini siyasetin vicdanı, aklı ve ölçüsü ilan eden; kerameti kendinden menkul bir özgüvenle herkese ayar vermeye çalışan bu üslup, ne yeni ne de etkileyici. Siyasette en kolay iş, rüzgâr hangi yöne esiyorsa o tarafa dönüp dün söylenenleri unutturmaya çalışmaktır. En zor iş ise dün de doğru bildiği aynı yerde durabilmektir. Toplumun hafızası zannedildiği kadar kısa değildir!” ifadelerini kullandı.

SADECE KURU GÜRÜLTÜLER!

Çelik mesajını şu sözlerle tamamladı: “Dün kimin yanında durduğunuzu, kimi alkışladığınızı, hangi iklimde nasıl konuştuğunuzu insanlar unutmaz. Sonradan yazılan kahramanlık senaryoları da geçmişi silmez! Siyaset, yüksek perdeden konuşma sanatı değildir. Siyaset, gerektiğinde bedel ödeme işidir!.. Kerameti kendinden menkul siyasetçilerin en büyük problemi de budur: Aynaya baktıklarında devlet adamı, toplum ise sadece gürültü görür! Zaman, gerçekliği olmayan yapay algıları ortadan kaldırdıkça; kimin gerçek devlet adamı, kimin gerçek yurtsever, kimin çıkarcı, kimin hırsız, kimin hain olduğunu açığa çıkarır elbet.”