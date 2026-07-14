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Spor Trossard için kritik temas! Serdal Adalı transferi bitirmeye gidiyor
Spor

Trossard için kritik temas! Serdal Adalı transferi bitirmeye gidiyor

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Trossard için kritik temas! Serdal Adalı transferi bitirmeye gidiyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Arsenal’in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard’ın transferinde son detayları görüşmek için Hollanda’ya gidecek.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard transferi için kritik aşamaya geçildi. Serdal Adalı, İngiltere ekibi Arsenal'in Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard'ın transferini bitirmek için Hollanda'ya gidecek.

 

Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kulüp başkanı Adalı, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitirmek ve son detayları görüşmek için asbaşkan Murat Kılıç ile kamptan ayrılarak Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek.

 

Adalı ve Kılıç'ın yarın Belçikalı futbolcuyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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