Haluk Levent’ten olay itiraf! 'Atatürkçülerin huyuna gidiyor' yorumuna böyle cevap vermiş

Hakkındaki şaibe iddialarına her gün bir yenisi eklenen Haluk Levent'in, geçmişte kendisi hakkın yapılan "Atatürkçü kesimin huyuna giderek gündeme gelen ve tek derdi yolunu bulmak" şeklindeki yoruma "Doğru" şeklinde karşılık verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Haluk Levent yakın geçmişte sosyal medyada kendisi için yazılan bir yorumu canlı yayında okudu.

Levent'e gelen yorumlardan biri, "Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır." şeklindeydi.

Ünlü şarkıcı bu yoruma "Doğru" cevabını verdi.

Bu cevap sosyal medyada en çok yorum ve paylaşım yapılan video oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.