Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihalede oluşan fiyat üzerinden sözleşme imzalanacak ve takip eden yıllardaki kira artışları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

İhale 01.09.2021 Çarşamba günü Saat:10:30’ da başlamak üzere Tokat İl ve İlçelerinde, Saat 14:00 ‘de başlamak üzere Çorum ve Amasya İl ve İlçelerinde bulunan taşınmazların Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No:28 / TOKAT adresindeki hizmet binasında yapılacak.

Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Tokat Şubesindeki TR220001500158007309653475 IBAN nolu “Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar” hesabına yatıracaklar dekontu ile birlikte (Dekontta ihaleye katılacak şahıs veya tüzel kişinin adı ile taşınmazın dosya numaraları belirtilecektir), a) Şahıs olarak ihaleye girecekler için adres beyanı/yerleşim yeri belgesi ve T.C. numarası yazılı nüfus cüzdan sureti, b) Şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, c) Vakıf/Dernek/Kooperatif/Sendika vb. olarak girecekler için yönetim kurulu kararı, yetki belgesi ve imza sirküsü ile faaliyette olduklarını gösterir belge ile birlikte ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır. Geçici teminatı, teminat mektubu olarak vereceklerin teyit yazısı ile birlikte getirmeleri zorunludur. Teminat mektubu limit dahili ve süresiz olacaktır. Belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacaktır.

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