Vakıf tasarrufundaki 12 adet mesken satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Satış 26.09.2022 tarihinde saat:09.00 dan itibaren mesai saatleri içerisinde listedeki sıraya göre Erciyesevler Mahallesi Köknar sokak Yiğit apt.7/A Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan Mülhak Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakfı bürosunda yapılacaktır.

•Satışa iştirak etmek isteyen kişi ve kuruluşların 23.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar teminatlarını Vakfımızın Kayseri Vakıflar Bankası Merkez Şubesinde bulunan TR 37 0001 5001 5800 7292 2997 11 numaralı hesabına yatırmış olmaları veya banka teminat mektuplarını teslim etmeleri, satış saatinde de, teminat alındı makbuzu, tasdikli yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı suretini, şirket olarak satışa iştirak edeceklerin ise yeni tarihli şirket faaliyet belgesini, şirket ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tastikli suretlerini Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

•Söz konusu taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi(Katma Değer Vergisi, Tapu alım satım vergisi v.s.),harç ve ilan bedelleri, dask, elektrik, su ve doğalgaz abonelik bedelleri alıcıya aittir. Satılacak taşınmazların Katma Değer Vergisi meskenler için ( % 1 )dir.

•Muhammen satış bedeline Katma Değer Vergisi dahil değildir. Vergi ve harçlarda olabilecek değişiklikler yansıtılacaktır.

•Satış şartnameleri mesai saatleri içerisinde Vakfımız bürosunda görülebilir.

•Dilekçe ile satış gün ve şartlarını tarafına bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

•Vakfımız satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Her taşınmaz için ayrı ayrı teminat yatırılacaktır.

•Taşınmazların satışı 2886 sayılı kanuna bağlı olmayıp komisyon uygun bedeli tespitte ve dilediğine satıp satmamakta serbesttir. Tel:0.352.240.95.95

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız