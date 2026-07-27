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Otomotiv
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Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in 1997 yılında büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ilk nesil A-Serisi, İsveç'te gerçekleştirilen ünlü geyik testinde devrilerek markanın kariyerine siyah bir leke olarak kazındı. Yüksek tavanlı gövde yapısının ani manevralarda dengede kalamayarak ters dönmesi, küresel çapta geniş yankı uyandırarak şirketin prestijine ağır bir darbe vurdu. Yaşanan bu krizin ardından üretimi durdurup araçları geri çağırmak zorunda kalan Alman devi, tüm dünyada standart güvenlik donanımı haline gelecek olan ESP sisteminin otomotiv sektörüne kazandırılmasının önünü açtı.

#1
Foto - Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in 1997 yılında pazara sunduğu ilk nesil A-Serisi (W168), güvenlik konusunda sektörün çehresini değiştiren tarihi bir sürecin odak noktası oldu.

#2
Foto - Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

Şehir içi kullanıma uygun, yüksek tavanlı ve kompakt yapısıyla dikkat çeken model, İsveçli otomobil dergisi Teknikens Värld tarafından gerçekleştirilen geyik testinde devrilerek beklenmedik bir kriz başlattı.

#3
Foto - Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

Webtekno tarafından tekrar hatırlatılan olayda aracın yüksek gövde tasarımı, dar iz açıklığı ve mevcut süspansiyon ayarları, ani yön değişimlerinde dengede kalmasını engelledi. Test esnasında kaydedilen görüntüler kısa sürede küresel çapta geniş yankı uyandırarak markanın prestijine darbe vurdu.

#4
Foto - Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

Mercedes yetkilileri başlangıçta test koşullarına itiraz etse de bağımsız kuruluşların benzer sonuçlar elde etmesi üzerine somut adımlar atmak zorunda kaldı. Tepkilerin ardından Mercedes, A-Serisi'nin üretimini geçici olarak durdurarak satılan araçları geri çağırdı. Mühendislik ekipleri süspansiyon geometrisini güncelledi ve lastik tercihlerini revize etti.

#5
Foto - Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

Bu süreçteki en kritik hamle ise Elektronik Stabilite Programı'nın (ESP) araçta standart donanım olarak sunulması oldu. Yapılan değişikliklerin ardından yeniden teste tabi tutulan model, zorlu manevrayı sorunsuz tamamladı.

#6
Foto - Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

A-Serisi’nde yaşanan bu kriz, o döneme kadar yalnızca lüks segmentteki araçlarda bulunan ESP teknolojisinin yaygınlaşmasında milat kabul ediliyor.

#7
Foto - Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş

Sensörler vasıtasıyla aracın savrulma riskini anlık tespit edip ilgili tekerleklere bağımsız fren uygulayan sistem, günümüzde Avrupa başta olmak üzere pek çok pazarda yasal bir zorunluluk konumunda bulunuyor.

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