Sürücülerin hayatını kurtaran teknoloji, bakın nasıl ortaya çıkmış! Geyik testinde rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini böyle değiştirmiş
Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in 1997 yılında büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ilk nesil A-Serisi, İsveç'te gerçekleştirilen ünlü geyik testinde devrilerek markanın kariyerine siyah bir leke olarak kazındı. Yüksek tavanlı gövde yapısının ani manevralarda dengede kalamayarak ters dönmesi, küresel çapta geniş yankı uyandırarak şirketin prestijine ağır bir darbe vurdu. Yaşanan bu krizin ardından üretimi durdurup araçları geri çağırmak zorunda kalan Alman devi, tüm dünyada standart güvenlik donanımı haline gelecek olan ESP sisteminin otomotiv sektörüne kazandırılmasının önünü açtı.