  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TKP'li genç Hamza Dağ'ı şaşırttı “AK Parti’'ye oy vereceğim”

Fatih'te "AK Parti kaybetsin" diye adaylarını geri çektiler! CHP'ye destek verecekler

Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Meğer gram altını 6 dolar daha pahalıya alıyormuşuz

Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler! 31 Mart için Zafer mesajı: Sahada gördüğümüz açık ara kazanacağımız

Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

CHP’li Menteşe Başkan Adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması

Kimi açlıktan ölüyor, kimi çöpe atıyor... Dünyada her gün 1 milyar öğün israf ediliyor!

28 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

28 Mart 1852: Seyyid Ömer Şevkî Efendi’nin vefatı (Mardin Müftüsü)
Ekonomi Vakıf Katılım’dan ülkenin kalkınmasına güçlü yatırım! 3 milyar TL’lik finansman!
Ekonomi

Vakıf Katılım’dan ülkenin kalkınmasına güçlü yatırım! 3 milyar TL’lik finansman!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 11:46:00 -
Vakıf Katılım’dan ülkenin kalkınmasına güçlü yatırım! 3 milyar TL’lik finansman!

Kuruluşundan bu yana savunma sanayi, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon, tarım ve gıda gibi stratejik sektörlerde kâr-zarar ortaklığı modelini başarıyla uygulayan Vakıf Katılım, toplamda gerçekleştirdiği yaklaşık 3 milyar TL tutarında ortaklık modeli ile Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor.

Vakıf Katılım, ülkemizin ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Savunma sanayi, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon, tarım, gıda ve üretime dayalı daha birçok sektörde kâr-zarar ortaklığı modeliyle firmaların finansmana erişimini kolaylaştıran Vakıf Katılım, 2023 yılı içerisinde 1 milyar TL tutarında kâr-zarar ortaklığı yaparak bugüne kadar sunmuş olduğu desteği yaklaşık 3 milyar TL tutarına çıkardı.

“Kritik önemdeki sektörlere kâr-zarar ortaklığı finansman modeliyle destek sunuyoruz”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin kritik önemdeki sektörlerine kâr-zarar ortaklığı finansman modeliyle destek sunuyoruz. Katılım bankacılığının özüne çok uygun olan, faizi maliyet unsuru olmaktan çıkaran bu finansman çeşidi ile bugüne kadar savunma sanayi, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon, tarım ve gıda sektörlerinden faaliyet gösteren firmalara yaklaşık 3 milyar TL finans desteği sunmuş olduğumuz için mutluyuz.” dedi.

Katılım finans sektörünün gelişimi ve hedeflenen büyümeyi yakalaması için kâr-zarar ortaklığı modeli ile daha fazla çalışmaya imza atmasının önemli bir husus olduğuna dikkat çeken Akben önümüzdeki dönemde ortaklık projelerini artırarak, faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

30’dan fazla ülkeye ihraç yapıyordu… 65 yıllık Türk gıda devi iflas etti!
30’dan fazla ülkeye ihraç yapıyordu… 65 yıllık Türk gıda devi iflas etti!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

30’dan fazla ülkeye ihraç yapıyordu… 65 yıllık Türk gıda devi iflas etti!

En çok kazandıracak altın değil! "Ben paramla hemen bunu alırdım"
En çok kazandıracak altın değil! “Ben paramla hemen bunu alırdım”

Ekonomi

En çok kazandıracak altın değil! “Ben paramla hemen bunu alırdım”

ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 30 Mart 2024 çok başka olacak
ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 30 Mart 2024 çok başka olacak

Ekonomi

ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 30 Mart 2024 çok başka olacak

'Dolar 28 liraya düşecek' diyordu! Necmettin Batırel seçimlere saatler kala son tahminini açıkladı
'Dolar 28 liraya düşecek' diyordu! Necmettin Batırel seçimlere saatler kala son tahminini açıkladı

Ekonomi

'Dolar 28 liraya düşecek' diyordu! Necmettin Batırel seçimlere saatler kala son tahminini açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23