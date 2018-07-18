Vakıf Katılım’dan EFT hızında altın transferi

Vakıf Katılım Müdürü İkram Göktaş “Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazandı” diye konuştu. Bu sayede altının bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuş olduğunu söyleyen Göktaş sistemle ilgili şu bilgileri verdi;

“Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasası’nda ilk piyasa yapıcı kamu bankası olan Vakıf Katılım, sistemin hayata geçtiği ilk gün Takasbank Altın Transfer Sistemi’ne kendi bankacılık sistemini entegre edip, tamamen elektronik ortamda otomatize bir şekilde bankalar arasında kişiden kişiye gram altın gönderme ve alma işlemlerine başladı. Bu sistem ile altın gelen-giden transfer işlemleri müşteri talimatı ile anlık olarak gerçekleştiriliyor.