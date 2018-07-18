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Vakıf Katılım’dan EFT hızında altın transferi

Vakıf Katılım, katılım bankaları arasında Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi’ne geçiş yapan ilk kurum oldu. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), tarafından yazılımı ve geliştirmesi yapılan sistem ile altın, hesaplar arasında transfer edilebilecek.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:46
Vakıf Katılım’dan EFT hızında altın transferi

Vakıf Katılım Müdürü İkram Göktaş “Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazandı” diye konuştu. Bu sayede altının bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuş olduğunu söyleyen Göktaş sistemle ilgili şu bilgileri verdi;

“Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasası’nda ilk piyasa yapıcı kamu bankası olan Vakıf Katılım, sistemin hayata geçtiği ilk gün Takasbank Altın Transfer Sistemi’ne kendi bankacılık sistemini entegre edip, tamamen elektronik ortamda otomatize bir şekilde bankalar arasında kişiden kişiye gram altın gönderme ve alma işlemlerine başladı. Bu sistem ile altın gelen-giden transfer işlemleri müşteri talimatı ile anlık olarak gerçekleştiriliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:46
  1. Vakıf Katılım Bankası
  2. Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasas

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