Vakıf Katılım’dan Antakya’da KOBİ’lere destek

Vakıf Katılım Antakya Şubesi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, oda üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek, bankanın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek. Ayrıca üyelere, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranları sunulacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ekonomik istikrarın teminatı olan KOBİ’lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendilerine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolunun KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmalarıyla gerçekleşebileceğini anlatan Göktaş, şu bilgileri verdi: “Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk. Özellikle salgın döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Antakya şubemizin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz."