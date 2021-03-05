Vakıf Katılım’dan Akit’e üst düzey ziyaret
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ve beraberindeki heyet Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette güncel meseleler konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Göktaş, nezih ev sahiplikleri için Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akit Medya Grubu ve şahsı adına teşekkürlerini bildirdi.