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Vakıf Katılım’dan 450 milyonluk kira sertifikası ihracı

450 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştiren Vakıf Katılım'da Genel Müdür İkram Göktaş, önemli açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
Vakıf Katılım’dan 450 milyonluk kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 1 Ağustos 2019’da 450 milyon TL tutarında, 70 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Vakıf Katılım böylelikle sene başından bu yana toplam 4,7 milyar TL’lik fon sağlamış oldu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “İhracımız beklentimizin tam 1,5 kat üzerinde talep gördü. Bu ilgi karşısında oldukça mutlu olduk. 2019 yılındaki 20 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan şu an toplamda yaklaşık 4,7 milyar TL’lik fon sağlamış bulunuyoruz. Tedavülde de yaklaşık 1,9 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş katılım bankacılığı sektörünün güçlenerek büyümesini sürdürmesi için daha fazla yatırımcıyı sistem içerisine dahil etmeleri gerektiğini belirtti.


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
  1. Vakıf Katılım
  2. Vakıf Katılım Bankası
  3. İkram Göktaş

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