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Ekonomi Vakıf Katılım’dan 165 şube hedefi
Ekonomi

Vakıf Katılım’dan 165 şube hedefi

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, büyümeye devam ettiklerini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 11:41:00 -
Vakıf Katılım’dan 165 şube hedefi

Çelik, 2022 sonunda 165 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Uşak’ta 153’üncü şubelerini açtıklarını dile getiren Çelik, şunları söyledi: “Gelinen aşamada 160 milyar lirayı aşan aktif büyüklüğe sahibiz. 2022 sonu itibarıyla 165 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Bu yıl da büyümemizi sürdürdük. Hem konvansiyonel bankacılık hem katılım finans sektörünün üzerinde, yüzde 70’i aşan bir büyümemiz söz konusu. 2022 sonunda bu büyümemizi sektörde üçüncü sıraya gelerek devam ettireceğiz. 6 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Vakıf Katılım, sektör sıralamasında ilk üçe yerleşmiş durumda. Hedefimiz sektör liderliği.”

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