Vakıf Katılım’da hedef 120 şube

Kuruluşunun üzerinden kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, şubeleşme çalışmaları sonucunda coğrafi olarak ülkenin önemli bir kısmını kapsar hale gelen Vakıf Katılım, Balıkesir’de bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler sunacak.

Marmara’da 28. Şube

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını durdurduğu bir dönemde Vakıf Katılım’ın şubeleşme çalışmalarına hızla devam ettiğini ve şu anda ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldiklerini belirtti. Bu kapsamda Marmara Bölgesi’ndeki 28. şubeyi Balıkesir’de açmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Göktaş “Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Şube açtığımız bölgelerde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Diğer illerimizde olduğu gibi Balıkesir’de de hem müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına derman olacak hem de desteklediğimiz projelerle bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

“Bölgenin kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğiz”

Göktaş, “Vakıf Katılım olarak bundan böyle yeni şubemiz, hızlı çözümlerimiz ve finansal desteğimizle ekonomisi her geçen gün daha da büyüyen, doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile önemli turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir’de olacağız. Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak projelere destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çalışan sayısı bin 200’e ulaşacak

Göktaş, şubeleşme çalışmalarına 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da devam edeceklerini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Vakıf Katılım olarak büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda 2018 yılında 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 2019 için hedefimiz ise şube sayısında 120’leri zorlamak.”