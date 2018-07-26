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Vakıf Katılım Manisa şubesi açıldı

Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, Manisaşubesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı açıklamada Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Yılsonuna kadar 100 şubeye ulaşma hedefimiz doğrultusunda yeni bir şubemizi Manisa’da açıyoruz. Bu şubemizin açılışıyla sadece ülke ekonomisine değil, bölge ekonomilerine de destek olma vizyonumuzu sürdüreceğiz” diye konuştu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:31
Vakıf Katılım Manisa şubesi açıldı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım,Manisaşubesini hizmete açtı.Şu ana kadar toplam 76 şubeye ulaşan Vakıf Katılım yılsonuna kadar 100 şubeye ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Şubeleşme atağıyla birlikte çalışan sayısını 1200’e çıkaracak olan Vakıf Katılım şubeleşme programıylabireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefliyor.

Halkın büyük ilgi gösterdiği Manisa şube açılışı Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Erdoğmuş, Ahmet Ercüment Özbek, İlhan Albayrak, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Manisa Şube Müdürü Cem Salihoğlu, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ve eski Milletvekili Selçuk Özdağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaşaçılış töreninde yaptığı konuşmada, yılsonuna kadar 100 şube hedefleri kapsamında çalışmalarına hızla devam ettiklerini, Manisa şubesiyle Türkiye genelini kapsama doğrultusunda önemli bir adım attıklarını kaydetti. Açılışa halkın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, verdikleri hizmetler, açtıkları şubeler, yarattıkları istihdam alanları ile hem ülke hem de bölge ekonomisine katkı sunduklarını ifade etti.Kurulduğu günden bu yana büyüdüklerini belirten Göktaş, 2018 yılında Vakıf Katılım’ın sektör pazar payını yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda reel sektörle aktif bir işbirliği içinde olacaklarını dile getiren Göktaş, “Kâr-zarar ortaklıkları, proje finansmanları ve sermaye piyasası ürünleri ile katılım bankacılığının gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde devam etti. Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonlarının mevcut pastadan pay alarak büyümek olmadığını vurgulayan Göktaş, “Misyonumuzu sektörü ve ülkemiz ekonomisini büyütecek yatırımları hayata geçirmek olarak görüyoruz” diye konuştu.

Vakıf Katılım tarım şehri Manisa’da

Manisa’nın tam bir tarım şehri olduğunun altını çizen Göktaş, “Her zaman üreticiye destek olma vizyonu ile hareket ediyoruz. Tarımla iç içe yaşayan Manisa halkına hizmet vereceğimiz için heyecanlı ve gururluyuz” dedi. Manisa’nın zeytin, pamuk, tütün ve üzüm için önemli bir üretici olduğunu altını çizen Göktaş, “Ekonomisi, tarihi ve köklü kültürü ile Manisa büyük bir zenginliğe sahip. Vakıf Katılım olarak gelenekten geleceğe köprü kurma vizyonumuzu Manisa’da da sürdüreceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 16:31
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Çorum
  4. Vakıf Katılım

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